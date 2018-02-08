Доллар на черном рынке подорожал и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,22 грн, продать — по 27,37 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со средой, курс американской валюты в покупке вырос на 4 копейки, а в продаже — на 5 копеек. 07 февраля доллар предлагали купить по 27,18 грн, продать — по 27,32 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 08 февраля 2018 года снизился на 34 копейки и составляет 27,12 грн/доллар.