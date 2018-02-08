Доллар на черном рынке подорожал и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,22 грн, продать — по 27,37 грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.
По сравнению со средой, курс американской валюты в покупке вырос на 4 копейки, а в продаже — на 5 копеек. 07 февраля доллар предлагали купить по 27,18 грн, продать — по 27,32 грн.
При этом официальный курс Нацбанка Украины на 08 февраля 2018 года снизился на 34 копейки и составляет 27,12 грн/доллар.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.707,79 0.0188
|2.745,59 0.0046
|100 евро
|3.318,24 -0.2112
|3.388,09 -0.1788
|10 рублей
|4,40 -0.0026
|4,88 -0.0025
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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