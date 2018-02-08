Конфликт вокруг Украины препятствует деэскалации, - Ишингер

Конфликт в Украине и вокруг Украины является основным фактором продолжающейся напряженности в отношениях между Западом и Россией. Об этом говорится в Докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которую в четверг представил в Берлине ее председатель Вольфганг Ишингер, сообщает Укринформ.

«Продолжающийся конфликт внутри и вокруг Украины остается самым важным камнем преткновения на пути к деэскалации», — говорится в документе.

В нем отмечается, что без существенного прогресса в реализации Минских соглашений перспективы политического решения слабы. Хотя Россия и предложила неожиданно ввести миротворческую миссию ООН на Донбасс, о чем ранее не раз говорило украинское правительство, инициатива Москвы в ее нынешнем виде не получила поддержки.

Со своей стороны, администрация Трампа отошла от политики Обамы, утвердив продажи летального оружия в Украину, чтобы помочь стране защитить себя. Однако это, вероятно, лишь «цементирует» нынешнюю тупиковую ситуацию, считают аналитики Мюнхенской конференции.

Фундаментальные конфликты, лежащие в основе кризиса между Западом и Россией, остаются нерешенными, констатируют авторы доклада.

То, к чему стремится Россия, это установление «пост-западного мирового порядка». Более того, Россия и Запад продолжают сталкиваться из-за поисков Москвой «сферы контроля в своем соседстве», чего Запад не может принять.

С точки зрения самой России, она добилась ряда успехов: война в Украине и вокруг Украины, подпитываемая Москвой, способствовала замораживанию устремлений Киева вступить в Европейский Союз или НАТО. Дезинформационная кампания во время президентских выборов в Франции в 2017 году, возможно, и провалилась, но попытки повлиять на ход президентских выборов в США в 2016 году определенно принесли дивиденды, говорится в докладе.

В Центральной и Восточной Европе «Россия построила непрозрачную сеть экономического и политического патронажа по всему региону с целью влиять и направлять (в странах) при принятии решений».

Сирия, отмечается в докладе, вероятно, является самым заметным примером растущего международного влияния России: при сравнительно небольших деньгах и людских ресурсах Москва смогла развернуть курс сирийского конфликта, поддерживая режим Асада и закрепив военный плацдарм на Ближнем Востоке. Не говоря уже о том, что участие в войне послужило испытательным полигоном для модернизирующихся вооруженных сил России, в опробовании систем электронной войны, беспилотных летательных аппаратов, а также оружия дальнего радиуса действия и ракет.

Но долгосрочные перспективы российской внешней политики менее очевидны, считают авторы документа. Они также полагают, что внешняя политика России имеет ограниченную способность убеждать других, поскольку ее партнеры и соседи все больше испытывают чувство беспокойства.

Большая часть сран востока Европы борется в условиях поставленной под вопрос безопасности. Ряд стран — от Азербайджана до Беларуси — по-прежнему зажаты между ЕС и НАТО с одной стороны и Россией — с другой. Политика «Восточного партнерства» Брюсселя, похоже, потеряла свою энергию, ослабилась. И несмотря на политику открытых дверей НАТО, большинство заинтересованных государств не имеют реального шанса на вступление в Североатлантический союз в ближайшее время.

«В прошлом году мир подошел ближе — слишком близко! — к грани значительного конфликта», — резюмируют составители доклада.

Напряженность между Северной Кореей и Соединенными Штатами значительно возросла, а риторика с обеих сторон обострилась; отношения между Саудовской Аравией и Ираном демонстрируют аналогичную динамику, проявляющуюся в дальнейшей региональной нестабильности; в Европе напряженность в отношениях между НАТО и Россией остается высокой, а война в и вокруг Украины продолжается.

Более того, основополагающие договоры о контроле над вооружениями, такие как Договор СНВ, находятся под угрозой распада. И все это происходит на фоне глобального национализма и неолиберализма, ослабления некоторых из основных принципов международного порядка. Сегодня столпы этого самого порядка, долгое время считавшиеся само собой разумеющимися, подвергаются все большему давлению, причем, что удивительно, самые значительные атаки происходят из непредвиденных источников, говорится в докладе.