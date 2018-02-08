В течение 2017 года органами ГФС собрано в государственный бюджет (общий и специальный фонды) 46,1 млрд грн акцизного налога с топлива, что на 8,9 млрд грн, или почти на 24% больше, чем в 2016 году.
Как отмечает пресс-служба, в том числе из произведенного топлива Госбюджет «заработал» 46,1 млрд грн акцизного налога с топлива уплачено 9,5 млрд грн и с ввозимого — 36,6 млрд грн. Это больше показателей 2016 года на 2,3 млрд грн и 6,6 млрд грн соответственно.
«Таких результатов удалось достичь благодаря действию системы электронного администрирования реализации топлива (СЕАРП), которая была внедрена в Украине с 1 марта 2016 года в целях борьбы с „отбеливанием“ контрафактных нефтепродуктов через цепь фиктивных фирм», — говорится в сообщении.
В ГФС отметили, что по состоянию на 1 января текущего года зарегистрировано 5,9 тыс. плательщиков акцизного налога по реализации топлива.
Ими указаны сведения о 20 тыс. пунктов по реализации топлива, в частности, 9 тыс. автозаправочных станций и 1,9 тыс. автогаззаправок и газовых АЗС.
По сравнению с 2016 годом количество плательщиков акцизного налога с топлива увеличилась на 1,1 тыс.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.707,79 0.0188
|2.745,59 0.0046
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|3.318,24 -0.2112
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|Палладий
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