Прожиточный минимум в 2018 году вырастет более чем на 10%, - Розенко

Правительство заложило в Государственный бюджет на 2018 год рост прожиточного минимума на 10-12%. Об этом сообщил в пресс — службе правительства.
«В Госбюджете-2018 зафиксирована наша „программа минимум“: за год прожиточный минимум вырастет на 10-12%, а от него зависит более 80 видов социальных выплат», — рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Кроме того, он отметил дальнейший рост заработных плат в течение года.
По его словам, по итогам первого квартала этого года правительство рассмотрит возможность очередного повышения минимальной зарплаты.
«При рассмотрении Госбюджета-2018 Президент Украины предложил по итогам первого квартала рассмотреть вопрос увеличения минимальной зарплаты до 4100 грн. Я поддерживаю эту идею и убежден, что у нас для этого все возможности », - подчеркнул Розенко.
Также, он указал, что средняя заработная плата в октябре-ноябре 2018 может превысить 10 000 гривен.
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