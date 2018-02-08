Прожиточный минимум в 2018 году вырастет более чем на 10%, - Розенко

Правительство заложило в Государственный бюджет на 2018 год рост прожиточного минимума на 10-12%. Об этом сообщил в пресс — службе правительства.

«В Госбюджете-2018 зафиксирована наша „программа минимум“: за год прожиточный минимум вырастет на 10-12%, а от него зависит более 80 видов социальных выплат», — рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Кроме того, он отметил дальнейший рост заработных плат в течение года.

По его словам, по итогам первого квартала этого года правительство рассмотрит возможность очередного повышения минимальной зарплаты.

«При рассмотрении Госбюджета-2018 Президент Украины предложил по итогам первого квартала рассмотреть вопрос увеличения минимальной зарплаты до 4100 грн. Я поддерживаю эту идею и убежден, что у нас для этого все возможности », - подчеркнул Розенко.

Также, он указал, что средняя заработная плата в октябре-ноябре 2018 может превысить 10 000 гривен.