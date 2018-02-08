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Япония предоставила $300 тыс. для реализации четырех проектов в Украине

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Япония предоставила $300 тыс. для реализации четырех проектов в Украине

Правительство Японии предоставит безоплатную помощь Украине на сумму $300 тыс. для реализации четырех проектов в сфере здравоохранения и образования.

«В этом году было направлено 400 заявок на проекты КУСАНОНЕ, было отобраны четыре проекта и это хорошие и качественные проекты», — сказал посол Японии в Украине Шигеки Суми на церемонии подписания договоров в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

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В частности, уже сейчас были подписаны договоры на реализацию проекта улучшения медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения г.Дубно (Ровненской области), проекта улучшения медицинского оборудования в Путиловской центральной районной больницы Сумской области, а также проект улучшения санитарной среды в Харьковском областном центре паллиативной медицины «Хоспис», и проект улучшения образовательной среды в Куликовской общеобразовательной школе Черниговской области.

«Ожидаем, что уже через полгода проекты заработают», — добавил Суми.

Проекты будут реализованы в Ровненской, Сумской, Черниговской областях и городе Харькове.

Японский посол также выразил надежду, что 2018 году удастся реализовать еще 8 проектов.

кредиты, Япония, образование, медицина, Шигеки Суми
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