Товарооборот между Украиной и Австрией вырос на 17%

Объем торговли между Украиной и Австрией в 2017 году увеличился на 17%. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время брифинга в Австрии, пишет 112 Украина в четверг, 8 февраля.

«Я хочу подчеркнуть, что за последний год торговля между нашими странами выросла на 17%. И хочу подчеркнуть, что есть некоторые символические вещи. Крупнейший производитель лыж в Европе компания Fisher производит их в украинском Мукачево. Один из крупнейших производителей автомобильного проката Voestalpine производит их из украинского сырья», — сказал Порошенко.

Президент напомнил, что Австрия занимает шестое место по объемам инвестиций среди всех стран.

«И мы договорились о том, что во время визита постараемся организовать и бизнес-форум для того, чтобы австрийские инвесторы могли воочию убедиться, насколько привлекательны сейчас инвестиции в Украину», — подчеркнул Порошенко.