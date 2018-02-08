Аслунд: МВФ и Евросоюз сомневаются в Украине

Международный валютный фонд (МВФ), а также Европейский Союз выражают сомнения в том, что Украине удастся выполнить свои обязательства.
Об этом в интервью НВ заявил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.
«Сегодня и у МВФ, и у ЕС очень высокие сомнения, что Украина выполнит свои обязательства перед МВФ», — сказал он.
Аслунд уточнил, что в фокусе внимания сейчас находится два болезненных вопроса: создание антикоррупционного суда и цены на газ. При этом, что касается первого, — это должен быть по-настоящему независимый орган.
«Президент Порошенко потерял уважение западных коллег из‑за законопроекта об антикоррупционном суде, поданного 22 декабря. Его содержание вряд ли предполагает создание суда независимого и компетентного, на что указала и Венецианская комиссия. Кроме того, подать его почти в канун католического Рождества тоже не очень честно — выглядит так, будто это сделано, чтобы законопроект не читали и не заметили», — отметил экономист.
Что же касается цен на газ, Аслунд напомнил, что в Украине до сих пор действуют разные тарифы для населения и промышленных предприятий.
«Пока существует неравенство цен, оно всегда будет использоваться в коррупционных схемах. К сожалению, Украина все еще медлит с уравниванием цен и поднятием тарифов для населения», — объяснил Аслунд.
Напомним, накануне в МВФ заявили, что группа экспертов Фонда 12 февраля прибудет в Киев для проведения технических консультаций с украинскими властями. Однако, как уточнили в Фонде, «это не оценочная миссия в рамках пересмотра программы МВФ, сроки для отправки оценочной миссии еще не установлены».
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