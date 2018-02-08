Украина может ввести визы для граждан Британии

Вопрос возобновления визового режима с Великобританией сейчас изучается Министерством иностранных дел Украины. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в интервью Европейской правде.

По его словам, до завершения выхода Британии из ЕС Лондон не будет рассматривать возможность визовой либерализации с Украиной. Однако в будущем Киев может рассмотреть вопрос возобновления визового режима с Британией.

«Вместе мы изучаем вопрос о восстановлении виз», — сказал Погорельцев.

По его словам, есть несколько предложений от украинского посольства по организации разработки «дорожной карты» с Великобританией в этом направлении.

«Эти материалы тщательно изучаются. Но, конечно, прямо сейчас мы даже гипотетически не рассматриваем введение визового режима», — отметил директор консульской службы МИД.

Напомним, государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан пообещал поднять вопрос о смягчении визового режима для украинцев.