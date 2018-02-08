Президент Австрии в марте посетит Украину

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в марте посетит Украину. Об этом в четверг, 8 февраля, президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой в Вене, пишет УНИАН.

«Я счастлив проинформировать, что федеральный президент принял мое любезное приглашение в середине марта посетить Киев, и мы ждем с нетерпением визита», — сказал он.

По словам Порошенко, «родословное древо австрийского президента своими корнями прорастает в Украину».

«В нынешней Полтавской области рос ваш, господин президент, прадед Максимилиан Георг Раймонд, и я уверен в том, что во время визита мы предоставим более подробную информацию», — сказал Порошенко.