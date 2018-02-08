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Крупный производитель свинины покупает актив «Кернела»

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Крупный производитель свинины покупает актив «Кернела»

Свиноводческая компания со 100%-м датским капиталом «Даноша» покупает ЧП «Галицкие аграрные инвестиции», которые входит в состав агрохолдинга «Украинские аграрные инвестиции» (УАИ). Такую информацию обнародовал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

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Комитет рассматривает заявку «Даноши» на покупку доли в уставном капитале «Галицкие аграрные инвестиции», которая превышает 50% голосов в органах управления.

ЧП «Галицкие аграрные инвестиции» занимается выращиванием зерновых и масличных культур, торговлей зерном, семенами и кормами для животных. Основателями предприятия является Андрей Веревский и «Украинские аграрные инвестиции».

В июне 2017 года «Украинские аграрные инвестиции» поглотил «Кернел», крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

«Украинские аграрные инвестиции» управляют земельным банком из более чем 190 тыс. га арендованных сельхозземель.

АМКУ, Даноша, Галицкие аграрные инвестиции
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