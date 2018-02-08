АМКУ решил проверить монопольное положение «Бетон от Ковальской»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в январе 2018 года начал рассмотрение дела о получении контроля ООО «БАУ-Капитал», принадлежащей владельцам Промышленно-строительной группы (ПСГ) «Ковальская», над ПАО «Дарницкий завод ЖБК» и ООО «Бетон Сервис» (все — Киев).
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Речь идет о концентрации в виде приобретения компанией «БАУ-Капитал» акций ПАО «Дарницкий завод ЖБК» и доли в уставном капитале ООО «Бетон Сервис», обеспечивающего превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.
«БАУ-Капитал» сейчас контролирует ПАО «ЗЖК им. Светланы Ковальской», ООО «Бетон Комплекс», «Автобудкомплекс-К». Данные предприятия реализуют готовые для использования растворимые бетонные смеси под брендом «Бетон от Ковальской».
ПСГ «Ковальская» объединяет 14 предприятий под брендом «Ковальская».
В 2013 году ПСГ сообщил, что ПАО «Дарницкий завод ЖБК» присоединился к ТМ «Бетон от Ковальской».
ООО «Бетон Сервис» создано в 2003 году. Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО являются Владимир Суруп (0,173%), Александр Пилипенко (0,66%), Николай Суботенко (0,167%), ООО «Цитадель-Реестратор» (99%).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.707,79 0.0188
|2.745,59 0.0046
|100 евро
|3.318,24 -0.2112
|3.388,09 -0.1788
|10 рублей
|4,40 -0.0026
|4,88 -0.0025
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016