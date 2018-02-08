АМКУ решил проверить монопольное положение «Бетон от Ковальской»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в январе 2018 года начал рассмотрение дела о получении контроля ООО «БАУ-Капитал», принадлежащей владельцам Промышленно-строительной группы (ПСГ) «Ковальская», над ПАО «Дарницкий завод ЖБК» и ООО «Бетон Сервис» (все — Киев).

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Речь идет о концентрации в виде приобретения компанией «БАУ-Капитал» акций ПАО «Дарницкий завод ЖБК» и доли в уставном капитале ООО «Бетон Сервис», обеспечивающего превышение 50% голосов в высших органах управления обществ.

«БАУ-Капитал» сейчас контролирует ПАО «ЗЖК им. Светланы Ковальской», ООО «Бетон Комплекс», «Автобудкомплекс-К». Данные предприятия реализуют готовые для использования растворимые бетонные смеси под брендом «Бетон от Ковальской».

ПСГ «Ковальская» объединяет 14 предприятий под брендом «Ковальская».

В 2013 году ПСГ сообщил, что ПАО «Дарницкий завод ЖБК» присоединился к ТМ «Бетон от Ковальской».

ООО «Бетон Сервис» создано в 2003 году. Согласно данным Единого госреестра, участниками ООО являются Владимир Суруп (0,173%), Александр Пилипенко (0,66%), Николай Суботенко (0,167%), ООО «Цитадель-Реестратор» (99%).