В России посчитали украинцев, обратившихся за легальным статусом

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что около 1,7 миллиона граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса с 1 апреля 2014 года.

«Многие были вынуждены бежать, в том числе, в Россию. С 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса — российского гражданства, статуса беженца, временного убежища, разрешения на временное проживание и того подобного. Еще больше украинцев регулярно выезжают в Россию на заработки», — заявил он на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

