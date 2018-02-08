Украина просит продлить миссию ОБСЕ еще на год

Украинское правительство направило министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующему председателю ОБСЕ Анджелино Альфано запрос о продлении на следующий год действующего мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук.

«Прокопчук: признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год», — говорится сообщении Украинской миссии в ОБСЕ и ООН в Вене в микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, в марте нынешнего года Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине на один год — до 31 марта 2018 года.