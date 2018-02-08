НБУ согласовал назначение чеха Петра Крумханзла главой Приватбанка

Национальный банк согласовал назначение главой правления Приватбанка чеха Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).
«Сегодня правление НБУ согласовало господина Крумханзла на должность председателя правления Приватбанка», — сообщает пресс-служба Нацбанка.
Ранее в Приватбанке исполняющим обязанности председателя правления была Галина Пахачук (после того, как в июле 2017 года уволился Александр Шлапак).
Поиском председателя правления и финансового директора банка занималась рекрутинговая компания Amrop Executive Search Ukraine.
27 ноября наблюдательный совет Приватбанка назначил финансовым директором — заместителем председателя правления Анну Самарину и перевел Галину Пахачук на должность первого заместителя председателя правления.
Как сообщалось, Крумханзл с 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в «Райффайзен Банке Аваль» операционным директором.
С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.
Последнее место работы — главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).
Крумханзл по образованию математик, но с недавнего времени в Украине разрешено руководить банками людям без профильного образования (экономика, менеджмент и право). В законодательстве теперь прописано требование «профессиональной пригодности» руководителя банка. Оно определяется как совокупность знаний, профессионального и управленческого опыта лица, необходимых для надлежащего выполнения должностных обязанностей руководителя банка с учетом бизнес-плана и стратегии банка, а также функциональной нагрузки и сферы ответственности конкретного руководителя банка.
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