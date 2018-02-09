Apple подтвердила крупнейшую в своей истории утечку данных

Часть исходного кода операционной системы iOS 9, которая попала в открытый доступ на этой неделе, является подлинной, передает профильное издание CNET со ссылкой на представителей американской компании Apple.

Сообщается, что, несмотря на утечку данных, пользователям устройств Apple с актуальной версией iOS не угрожает опасность взлома.

«Старый исходный код действительно просочился в сеть, но, к счастью, безопасность наших устройств не зависит от его сохранности. Каждый из наших продуктов оснащен многоступенчатой системой защиты от проникновения извне. К тому же мы всегда настаиваем на обновлении программного обеспечения», — заявили в Apple.