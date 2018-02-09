За 2017 год в Украину ввезли 80,5 тысяч новых автомобилей, - ГФС

За минувший 2017 год на украинской таможне оформили 80,5 тыс. новых и 71,9 тыс. б/у автомобилей. Об этом сообщает Государственная фискальная служба на своей странице в Facebook.
За 80,5 тыс. новых автомобилей, которые ввезли в Украину за 2017 год, было выплачено 15,8 млрд грн таможенных сборов, сообщает ГФС. Для сравнения, в 2016 году в страну ввезли 63 тыс. новых автомобилей и выплатили за таможенное оформление 12,4 млрд гривен.
Автомобилей со вторичных рынков в Украину ввезли 72,9 тыс. Для них предполагается сниженная ставка акцизного налога, объяснили в фискальной службе. Всего за них выплатили 5,5 млрд грн таможенных сборов, в том числе по сниженным ставкам — 5,5 млрд грн. В 2016 году ранее использовавшихся автомобилей в Украину завезли меньше — всего 23,8 тыс., за которые выплатили 2,4 млрд сборов.
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