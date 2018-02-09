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В Крым в начале февраля незаконно зашли 665 судов

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В Крым в начале февраля незаконно зашли 665 судов

В реестре судов-нарушителей, которые заходили в оккупированный Крым, по состоянию на 1 февраля 2018 года числилось 665 судов.

Об этом заявил замначальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров, передает пресс-служба прокуратуры.

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По его словам, для фиксации каждого незаконного захода судов в закрытые порты Крыма был создан специальный реестр судов-нарушителей, который систематически обновляется.

Ранее сообщалось, что в порты аннексированного Россией Крыма в декабре 2017 года незаконные заходы осуществляли 25 судов под флагом России и 1 судно под флагом Сьерра-Леоне.

Напомним, что в 2014 году на основании распоряжения Кабинета министров и приказа Министерства инфраструктуры Украины морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты.

В связи с этим, заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и город Севастополь рассматриваться как нарушение норм международного права, как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины и влечет за собой ответственность.

Крым, суда
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