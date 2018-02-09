Суд подтвердил штраф для сигаретного монополиста «Тэдис» на 431 млн

Апелляционный хозяйственный суд Киева отказал дистрибутору табачной продукции компании Тедис Украина в удовлетворении иска об отмене штрафа в размере 431 млн грн. Об этом глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Апелляционный хозяйственный суд принял решение в пользу АМКУ деле о злоупотреблении монопольным положением ТЭДИС („Мегаполис“) и наложению штрафа на 431 млн грн», — сообщил Терентьев.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет в декабре 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн на ООО «Тэдис Украина» из-за монополизации рынка дистрибуции сигарет. Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство. При этом в деле упоминался сам Юрий Терентьев, которого прокуроры заподозрили в прикрытии схемы.

«Тэдис» из общей суммы штрафа в 431 млн грн уплатил 300 млн грн, а по остальной сумме начал судебную борьбу.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», в мае 2016 года была переименована в ООО «Тедис Украина». Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.