Госгеонедр отказала в проведении аукционов на 23 нефтегазоносных участках

Государственная служба геологии и недр Украины рассмотрела и вернула 23 заявления по организации аукциона по продаже специальных разрешений на пользование нефтегазоносными участками ООО «Геофизическое оборудование недра».
Об этом говорится в сообщении Госгеонедр.
«При разработке предоставленных заявлений с прилагаемыми документами от ООО „Геофизическое оборудование недрах“ мы обнаружили, что 9 участков недр пересекаются с площадями, которые предложены к предоставлению специальных разрешений на пользование недрами на условиях о разделе продукции», — сказано в сообщении.
Также при проверке географических координат угловых точек еще по семи нефтегазоносным участкам недр, которые были предложены, было установлено пересечение с ранее направленными на рассмотрение в Госгеонадр, от других субъектов хозяйствования, заявлениями на получение или продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами.
Остальные заявления были возвращены в связи с вступлением в действие закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду» от 18 декабря 2017 года, согласно которому решение о продлении плановой деятельности принимаются по условиям проведения оценки воздействия на окружающую среду.
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