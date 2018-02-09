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Суд по убийству Бузины перенесли на конец февраля

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Суд по убийству Бузины перенесли на конец февраля

Сегодня Шевченковский суд Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины отказался удовлетворить ходатайство защиты об отводе судей и перенес заседание на 22 февраля.

Оглашая определение, суд отметил, что рассмотрел ходатайство защиты обвиняемых об отводе коллегии судей и не нашел основания для его удовлетворения. Что касается назначения слушания дела судом присяжных, то, согласно определению суда, этот вопрос можно решать на стадии судебного рассмотрения, а не на предварительном заседании.

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«Суд определил в удовлетворении заявления об отводе состава суда и заявлении председательствующего судьи о самоотводе... отказать», — говорится в решении суда.

В связи с занятостью судей в других процессах предварительное судебное заседание перенесено на 10.00 22 февраля.

Комментируя определение суда, прокурор отдела прокуратуры Киева Евгений Шаповалов отметил, что заявлять отводы и самоотводы является правом участников процесса и судьи. «Чтобы в дальнейшем не было сомнений о его предвзятости, сделано заявление о самоотводе, которое составом суда не удовлетворено исходя из законных оснований», — сказал он.

Прокурор пояснил, что на следующем судебном заседании продолжится подготовительное слушание по делу тем же составом коллегии судей.

Что касается возможности рассмотрения дела судом присяжных, то, по словам прокурора, право на суд присяжных должно быть реализовано, и рассмотрение в таком формате обязательно будет проводиться.

«Это будет решаться на следующем судебном заседании», — пояснил Е. Шаповалов.

В свою очередь, адвокат подозреваемых Андрей Федур выразил недоумение в связи с тем, что суд в совещательной комнате рассматривал ходатайство об отводе коллегии судей, которое защита не заявляла.

«Я хорошо помню, что никому из судей, членов судебной коллегии и суду в целом я отвод не заявлял, мои коллеги также не заявляли. Но почему-то суд вышел из совещательной комнаты и рассматривал якобы наше ходатайство об отводе... Когда начинается с нарушений судебное заседание, так оно потом и закончится», — сказал он.

Адвокат добавил, что, по его мнению, суд нарушил принцип беспрерывности процесса, отложив рассмотрение в связи с занятостью в других судебных заседаниях.

Как сообщалось, прокуратура Киева 28 ноября 2017 года направила данный обвинительный акт для рассмотрения по существу в Шевченковский суд Киева.

Как известно, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления — Андрей Медведько и Денис Полищук — были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько является участником АТО, он проходил службу в составе батальона МВД «Киев-2».

27 июня 2017 года защитник Медведько и Полищука Сергей Войченко заявил, что прокуратура Киева сообщила о завершении досудебного расследования дела об убийстве Бузины, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия обвиняемых квалифицированы как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Также обвиняемым инкриминируют незаконное хранение оружия. Медведько и Полищуку грозит от от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Олесь Бузина, Шевченковский суд
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