Украина определилась с началом переговоров по управлению ГТС

Правительственная рабочая группа 21-22 февраля проведет встречи с иностранными компаниями-операторами магистральных газовых систем, которые уже прислали свои предложения по партнерству в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Об этом сообщил вице-премьер Владимир Кистион.

«Есть 7 заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия», — написал Кистион на своей сторници в Facebook.

После переговоров, рабочая группа сформирует предложения условиям конкурса и предложит их на рассмотрение правительства и Верховной Рады для проведения прозрачного поиска надежного международного партнера для Магистральные газопроводы Украины.