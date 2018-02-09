В Италии мотоциклист расстрелял прохожих

В итальянском городе Пиза мотоциклист устроил стрельбу по прохожим — ранения получили пять человек. Инцидент произошел на площади Донателло утром в пятницу, 9 февраля, сообщает издание La Nazione.

По словам очевидцев, сначала прохожие сделали замечания молодому мотоциклисту за опасные маневры на дороге.

«Раздраженный молодой человек выхватил пистолет и начал стрелять в людей. В результате пять человек получили ранения. Их уже доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает», — отмечает СМИ.

Полиция оцепила район и пытается поймать скрывшегося с места происшествия мотоциклиста.