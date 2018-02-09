Частный бизнес вывел из России больше $7 миллиардов за месяц

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2018 года, по предварительной оценке, составил $7,1 млрд, что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель января 2017 года ($3,1 млрд).

Об этом свидетельствуют данные Банка России (ЦБ РФ), передает Интерфакс.

ЦБ РФ объясняет динамику оттока капитал в январе текущего года преимущественно ростом иностранных активов банков и прочих секторов.

Как сообщалось, чистый отток капитала по итогам 2017 года ЦБ оценил в размере $31,3 млрд, что выше прогноза на уровне $29 млрд.

Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) опубликованного в декабре прогноза, в 2018 году он ожидается на уровне $16 млрд.