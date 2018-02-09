«Приватбанк» планирует получить 4 миллиарда прибыли в 2018 году

Национализированный «Приватбанк» планирует получить по итогам 2018 года более 4 млрд грн прибыли после убытков годом ранее.

Об этом и.о. председателя правления банка Галина Пахачук сообщила на брифинге, посвященном представлению нового главы банка.

«Наш прогноз (на 2018 год, — ред.) запланирован с прибылью более 4 миллиардов. Уже по факту на сегодня — в январе имеем 1 миллиард прибыли и уже на сегодня — 2,5 миллиарда», — сказала Пахачук.

Напомним, правление Национального банка Украины (НБУ) 8 февраля согласовало кандидатуру Петра Крумханзла на должность главы правления «ПриватБанка».

Как сообщалось, национализированный «Приватбанк» в 2017 году получил убыток в размере 22,97 млрд грн.