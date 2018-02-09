Миссия МВФ привезет рекомендации по Антикоррупционному суду

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что эксперты Международного валютного фонда в ходе предстоящего визита в Украину предоставят рекомендации к закону об Антикоррупционном суде.

«Вместе с миссией приезжают несколько экспертов, которые будут работать и давать рекомендации относительно закона о создании Антикоррупционного суда», — сказал Данилюк.

Он отметил, что сейчас именно то время, когда эта миссия является необходимой для успешного сотрудничества с МВФ.

Напомним, техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 12-16 февраля.