Конституционный Суд проведет выборы главы суда 13 февраля.

Согласно повестке дня Конституционного Суда, выборы состоятся 13 февраля в 10:00 на специальном пленарном заседании.

Это будут уже четвертая попытка провести выборы. Предыдущие три провалились. 18 мая судье КС Владимиру Мойсику не хватило голосов, чтобы занять должность главы суда, а 2 ноября судьи не смогли даже утвердить повестку дня. 12 декабря попытка избрать председателя также провалилась.

Напомним, что с 18 марта 2014 по 18 марта 2017 года главой Конституционного Суда был Юрий Баулин. 18 марта 2017 года срок его полномочий на этой должности истек, но он стал исполняющим обязанности главы суда как старший по возрасту судья.

3 июня 2017 Баулин был уволен в связи с истечением 9-летнего срока судейских полномочий.

В этот день должность и.о. главы Конституционного Суда занял следующий по старшинству судья Виктор Кривенко.