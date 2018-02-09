Луценко заработал в январе 350 тыс. грн

Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за январь составила 324 тыс. 479 грн. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Українських новин».

Оклад Луценко составил 37 тыс. грн. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 261 тыс. 206 грн.

Как известно, по информации «Радио Свобода», в конце 2017 года семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы. Отмечалось, что отдых семьи ориентировочно стоил не менее 50 тыс. евро.

Сам Юрий Луценко рассказал, что его «семья имеет достаточно средств для отдыха на Сейшельских островах, все ресурсы будут задекларированы, к тому же последняя поездка была достаточно скромной».

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман в прошлом году получил 350,6 тыс. грн заработной платы. Удержание налогов и сборов из зарплаты составили 84,95 тыс. грн.

Как сообщало Delo.UA, средняя номинальная зарплата штатного сотрудника по итогам декабря 2017 года составила 8,78 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

С начала года размер средней зарплаты в Украине вырос на 2,77 тыс. грн — с 6 тыс. грн до 8,78 грн.

Лидерами по размеру средних зарплат являются следующие отрасли: авиационный транспорт (33,32 тыс. грн), фармацевтика (16 тыс. грн), финансовая и страховая деятельность (14,9 тыс. грн), госуправление и оборона (14,4 тыс. грн), ИТ и телекоммуникации (13,8 тыс. грн).