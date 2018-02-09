По «делам Майдана» наказание отбывает один человек, — ГПУ

По так называемым «делам Майдана» наказание отбывает только один человек. Об этом Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
По его словам, за четыре года вынесено 50 судебных приговоров, 412 лиц уведомлены о подозрении.
«На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лиц уведомлены о подозрении, обвинительные акты в отношении 258 человек находятся в суде», — отметил Горбатюк.
Он подчеркнул, что это не тот результат, которого ожидает общество, «однако проведена большая работа для доказательства преступлений, которая и сейчас продолжается».
«Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, или завершается расследование, или направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается», — добавил Горбатюк.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,74 -0.0418
|2.740,62 -0.0545
|100 евро
|3.313,59 -0.0515
|3.378,70 -0.0982
|10 рублей
|4,36 -0.0044
|4,84 -0.0037
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016