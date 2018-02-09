По «делам Майдана» наказание отбывает один человек, — ГПУ

По так называемым «делам Майдана» наказание отбывает только один человек. Об этом Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, за четыре года вынесено 50 судебных приговоров, 412 лиц уведомлены о подозрении.

«На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лиц уведомлены о подозрении, обвинительные акты в отношении 258 человек находятся в суде», — отметил Горбатюк.

Он подчеркнул, что это не тот результат, которого ожидает общество, «однако проведена большая работа для доказательства преступлений, которая и сейчас продолжается».

«Практически каждую неделю у нас или сообщается о подозрениях, или завершается расследование, или направляются обвинительные акты в суд. Процесс установления истины продолжается», — добавил Горбатюк.