В Киеве на карантин закрылись 75 школ

В столице растет количество школ и классов, в которых приостановлены занятия. Всего на карантин закрылись 75 школ (2127 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.
Также он отметил, что в 59 школах произошло частичное, поклассовое закрытие (386 классов).
Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. В то же время, не закрыт ни один класс в Шевченковском районе.
Согласно обновленным данным, в Голосеевском районе закрыты 6 школ полностью, 10 — поклассово;
Дарницком — 10 школ полностью, 7 поклассово;
В Деснянском — 22 школы полностью, 4 поклассово;
В Днепровском — 8 школ поклассово;
В Оболонском — 19 школ полностью, 3 поклассово;
В Печерском — 3 школы полностью, 1 поклассово;
В Подольском — 2 школы поклассово;
В Святошинском — 6 школ полностью, 17 поклассово;
В Соломенском — 9 школ полностью, 7 поклассово.
Всего в столице 429 коммунальных ОУЗ, а это 272,2 тыс. учеников.
По состоянию на 8 февраля, в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ.
Как сообщалось накануне, в Киеве на карантин закрыли 57 школ.
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