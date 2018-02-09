В Киеве на карантин закрылись 75 школ

В столице растет количество школ и классов, в которых приостановлены занятия. Всего на карантин закрылись 75 школ (2127 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

Также он отметил, что в 59 школах произошло частичное, поклассовое закрытие (386 классов).

Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. В то же время, не закрыт ни один класс в Шевченковском районе.

Согласно обновленным данным, в Голосеевском районе закрыты 6 школ полностью, 10 — поклассово;

Дарницком — 10 школ полностью, 7 поклассово;

В Деснянском — 22 школы полностью, 4 поклассово;

В Днепровском — 8 школ поклассово;

В Оболонском — 19 школ полностью, 3 поклассово;

В Печерском — 3 школы полностью, 1 поклассово;

В Подольском — 2 школы поклассово;

В Святошинском — 6 школ полностью, 17 поклассово;

В Соломенском — 9 школ полностью, 7 поклассово.

Всего в столице 429 коммунальных ОУЗ, а это 272,2 тыс. учеников.

По состоянию на 8 февраля, в школах отсутствовали 6509 детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщалось накануне, в Киеве на карантин закрыли 57 школ.