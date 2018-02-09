Минобороны выделит более 4 млрд гривен на военные объекты

На ремонт и строительство военных объектов Вооруженных сил Украины Министерство обороны выделит в 2018 году более 4 млрд гривен. Об этом сообщил заместитель начальника главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, передает прес-служба ведомства.

«Финансирование в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличено почти в 4 раза. А если сравнить его с финансированием в 2014 году — почти в 30 раз, со 136,82 млн гривен до 4,07 млрд гривен», — отметил Чергинец.

Так, по его словам, свыше 3 млрд гривен по общему фонду Минобороны предусмотрено для строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов и строительство казарм улучшенной планировки для военнослужащих по контракту. Еще 1 млрд на строительство будет направлено от реализации конфискованного имущества.

Также 59,65 млн гривен по общему фонду оборонного ведомства предусмотрены по отдельной программе для переоборудования зданий под специально приспособлены казармы. Такая программа уже действует более 10 лет.



