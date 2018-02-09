Теневая экономика Украины составляет около 45% ВВП, - МВФ

Международный валютный фонд оценивает размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8% от валового внутреннего продукта (ВВП — ред.), сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на доклад, подготовленный экономистом африканского департамента МВФ Леандро Мединой и Фридрихом Шнейдером из Университета Кеплера в Линце.

Так, согласно расчетам ученых, средний размер теневой экономики Украины оценивается в 44,8% ВВП. Исследование охватывает период с 1991 года по 2015 год и показывает изменение этого показателя на протяжении указанного периода.

Начиная с обретения независимости в 1991 году, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.

Затем в течение десяти лет, до 2008 года, наблюдалась нисходящая тенденция — показатель снизился до 36,65%.

Финансовый кризис стал причиной «отскока», и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах «39,2% — 43,5%».

В 2015 году, крайнем в исследовании, украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.

Для сравнения отметим, что в развитых странах, таких, как США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур, показатель теневой экономики находится в пределах от 7% до 15% ВВП.

Авторы доклада использовали определения Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, учитывающей в «ненаблюдаемых» секторах экономики незаконную активность — производство ВВП, приходящееся на чисто криминальную деятельность, «статистическое подполье» — законную, но не вычисляемую статистикой экономику, производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и «тень», созданную для ухода от налогов.

Отмечается, что эта работа является первым системным приложением развивавшихся в 2010–2017 годах в экономической науке новых статистических методов оценки теневой экономики. В основу работы Медины и Шнейдера положены три относительно новых методики — модели MIMIC, позволяющей учитывать несколько факторов и частично снять проблему «двойного счета» теневой экономики, которая сильно искажает оценки, спроса на денежном рынке (CDA) и «учета предсказанного значения» (Predictive Mean Matching, PMM).