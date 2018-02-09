Еврокомиссия изучит вопрос о сезонном изменении времени в странах ЕС

Европейская комиссия готова к рассмотрению вопроса о ситуации с переходом на летнее время, заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.
«Конечно, на основе фактов и консультаций с Европейским парламентом. Наши национальные парламенты также должны высказать свое мнение», — сказала пресс-секретарь.
«Вы знаете, что в целях улучшения законодательной деятельности, мы регулярно проверяем обоснованность законодательства. То же касается и директивы о летнем времени», — добавила представитель Еврокомиссии.
Как сообщалось, накануне на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге евродепутаты призвали к детализированному анализу действующей системы полугодового сезонного изменения времени и пересмотру, если это необходимо, нынешних правил.
«Гражданские инициативы показали, что общественность обеспокоена переносом часа, отмечающим начало и конец летнего времени (последние выходные марта и октября). Многочисленные исследования, притом, что они не приводят к окончательным выводам, указали на наличие негативных последствий для здоровья людей», — отмечается в резолюции Европарламента, принятой в четверг.
Парламентарии призвали Еврокомиссию провести полную оценку директивы ЕС, касающейся летнего времени, и, если необходимо, дать предложения по ее пересмотру.
Нынешняя директива, вступившая в силу в 2001 году, устанавливает для всего Европейского союза согласованную дату и час перехода на летнее время и обратно, чтобы не нарушать функционирования единого внутреннего рынка.
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