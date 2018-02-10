Израиль закрыл часть воздушного пространства после обстрела Сирии

Израиль закрыл часть воздушного пространства страны после того, как с территории Сирии был сбит самолет Военно-воздушных сил Израиля, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Бюро аэропортов Израиля.

Сообщается, что запрещены все полеты к северу от Шфаима (20 км к северу от Тель-Авива).

Также отмечено, что в субботу утром, 10 февраля, прекращал работу и международный аэропорт Тель-Авива, однако через некоторое время его работа была возобновлена.

Напомним, вертолет ВВС Израиля перехватил запущенный с территории Сирии иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пересек израильскую границу.

Как отмечается, в ответ израильские ВВС атаковали «иранские цели в Сирии», речь идет об «иранских системах управления» БПЛА.