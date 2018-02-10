Visa и Mastercard будут взымать комиссию за покупку криптовалюты

Visa и Mastercard ввели комиссию за покупку криптовалюты по дебетовой или кредитной карте, приравняв такие операции к снятию наличных.

Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на криптобиржу Coinbase.

Ранее криптовалютная биржа Coinbase брала комиссию за покупку криптовалюты в размере 4%. Позже VISA и Mastercard также ввели комиссию за подобные операции в размере 5%. Таким образом, инвесторы теряют почти 10%.

Также отмечается, что операции по покупке криптовалюты не подпадают под беспроцентный льготный период по кредитной карте.

Клиенты также могут совершить покупку с более низкой комиссией через банковский перевод, но это занимает несколько дней.

Из­да­ние по­ла­га­ет, что по­доб­ные из­ме­не­ния могут кос­нуть­ся крип­то­ва­лют­ных опе­ра­ций и через дру­гие биржи.

Напомним, американские финансовые холдинги Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, которые осуществляются при помощи их кредитных карт.

После этого британская банковская группа Lloyds Banking Group также запретилаклиентам покупать криптовалюту за кредитные средства.

Ранее CoinBase проводила исследование, согласно которому почти 20% владельцев криптовалюты брали деньги в долг, чтобы купить биткоины или другую криптовалюту.