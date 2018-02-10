За год Украина увеличила экспорт нефтепродуктов в два раза

Украина нарастила экспорт нефтепродуктов в два раза в 2017 году — до 0,8 млн тонн. Об этом говорится в презентации Энергетической таможни Государственной фискальной службы показателей работы за 2017 год, которая есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно данным Энергетической таможни, прирост экспорта нефтепродуктов в 2017 году по сравнению с 2016 годом составляет 100% — 0,4 млн тонн в 2016 году против 0,8 млн тонн в 2017 году.

Кроме этого, как отмечается в презентации, импорт нефтепродуктов по сравнению с 2016 годом увеличился на 11% — до 9,7 млн тонн.

Вместе с тем, транзит нефтепродуктов через территорию Украины в 2017 году, по данным энерготаможни, был зафиксирован на уровне 16,4 млн тонн и составляет 1% прироста в сравнении с 2016 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукцией между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или 1,9 млрд долларов, и составил 8,1 млрд долларов.