НАТО еще не сформировало политику по отношению к оккупированному Крыму

Представитель Украины при Североатлантическом альянсе (НАТО) Вадим Пристайко заявил, что организация еще не сформировала свою политику по отношению к оккупированному Россией Крыму, сообщают «Крым.Реалии».

«Когда стало понятно, что агресия России растет, в частности, в южном регионе и в Крыму. Выдвижение сил альянса на восток и организация пребывания „натовских“ войск на юге — ответ на эту агрессию. При этом окончательно свою политику в отношении Крыма НАТО еще не сформировало. С другой стороны, на юге находится вторая по численности армия НАТО — турецкая, которая является довольно эффективным сдерживающим фактором в регионе», — сказал Пристайко.

По его словам, на южном направлении будет осуществляться дополнительное развертывание сил альянса, однако «как и когда это призойдет — будет зависеть от России».

Напомним, 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в частности о ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму.

По данным Ассамблеи, на сегодня более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Вооруженный конфликт занял более 10 тыс. человек. Число людей, получивших ранения во время войны, достигло более 24 тыс. человек. Кроме того, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами, и почти полмиллиона человек ищут убежища в других странах, большинство из которых находятся в Российской Федерации.