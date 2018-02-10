В 2017 году засудили 307 членов ОПГ

За 2017 год на скамье подсудимых оказались 307 членов организованных преступных группировок. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием руководителей уголовных блоков территориальных и структурных подразделений полиции, передает пресс-служба полиции.
Отметим, что совещание состоялось под председательством первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина.
Сообщается, что в 2017 году закончено досудебное расследование и направлено в суд 80 уголовных производств относительно организованных групп. Оперативниками задержаны 16 преступных групп с межрегиональными связями, девять групп, созданных на этнической основе, и две группы с транснациональными связями.
Кроме того, были раскрыты и нейтрализованы 13 вооруженных банд в девяти областях.
«На скамье подсудимых оказались 307 участников ОПГ, среди которых — 83 организаторы. Задержанные обоснованно подозреваются в совершении более тысячи уголовных преступлений, в том числе 860 тяжких и особо тяжких», — отметил начальник криминальной полиции.
Напомним, ранее Аброськин заявлял, что до конца 2018 года в Национальной полиции Украины появится новое подразделение. Его основной задачей будет работа по борьбе с организованной преступностью.
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