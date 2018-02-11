Качиньский: Польша должна защищать правду о событиях Второй мировой

Глава польской правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что Польша должна защищать правду о событиях Второй мировой войны. Об этом политик заявил в субботу, сообщает TVN 24.
Качиньский отметил, что сегодня враги Польши пытаются разжечь антисемитизм в стране.
«Сегодня враги Польши, можно сказать, дьявол, предлагает нам очень плохой рецепт, серьезную болезнь души, болезнь ума — болезнь антисемитизма. Мы должны отклонить, отвергнуть его», — сказал Качиньский.
«Здесь мы должны быть решительными, мы должны быть жесткими, мы должны защищать правду о том, что происходило в Польше во время Второй мировой войны. Но истину всегда следует защищать с памятью вечных слов святого Павла — побеждай зло добром», — добавил глава «Права и справедливости».
Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В то же время он направил закон в Конституционный суд на проверку.
Закон среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Украина ранее призвала польского президента не подписывать принятые парламентом изменения.
Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти.
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