На Донбассе обстреляли фильтровальную станцию

В Донецкой области снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, в результате чего было пробито бетонные перекрытия. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter.

«В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров — пробито бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10:00 в воскресенье, 11 февраля, работу станции было восстановлено в штатном режиме.