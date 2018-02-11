За минувшие сутки в районе АТО никто из украинских военнослужащих не пострадал, - Минобороны

Министерство обороны подтвердило информацию, что за минувшие сутки враг восемь раз обстрелял позиции Вооруженных сил Украины, никто из военнослужащих не пострадал. Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, передает 112.ua.

Так, на луганском направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли 7 раз позиции сил АТО.

На донецком направлении НВФ совершили один прицельный обстрел по защитникам Талаковки.