На «Байконуре» в последний момент отменили старт «Союза»

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» с космодрома «Байконур» отменили в последний момент. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, передает УНН.
«В назначенный срок все было готово к старту, от ракеты отошла мачта обслуживания, однако пуск не состоялся, обслуживающий персонал космодрома вызвали на стартовую площадку. На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск перенесен на резервную дату — 13 февраля», — сказано в сообщении.
Отметим, запуск был назначен на 11 февраля на 11 час. 58 мин. 45 сек. (по московскому времени).
Добавим, корабль «Прогресс МС-08» должен доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.
Напомним, средняя высота орбиты полета Международной космической станции (МКС) 17 января была увеличена на 600 метров с помощью двигателей модуля «Звезда».
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