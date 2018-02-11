Украина увеличила экспорт яблок в Европу в 9 раз

Снижение производства яблок в ЕС в текущем сезоне позволило Украине наращивать поставки этой продукции на европейские рынки. Об этом сообщает АПК-Информ: овощи и фрукты.

Согласно данным таможенной статистики, за июль-январь сезона-2017/18 Украина экспортировала в страны Евросоюза 9,2 тыс. тонн яблок.

Для сравнения, за указанный период сезона-2016/17 экспорт яблок в ЕС едва превышал 1 тыс. тонн, причем, в данном случае речь шла о фруктах для дальнейшей переработки.

Главным покупателем украинских яблок остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции. За июль-январь нынешнего сезона Украина отгрузила в Беларусь 11,4 тыс. тонн яблок, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона.

Всего же за семь месяцев сезона-2017/18 Украина экспортировала 21 тыс. тонн яблок, что в 2,3 раза больше, чем с июля по январь прошлого сезона.