Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье

В Подмосковье упал пассажирский самолет Ан-148. Об этом сообщает РЕН ТВ, передает Lenta.ru.

По данным канала, лайнер «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на территории Раменского района.

Источник в экстренных службах подтвердил Интерфаксу, что воздушное судно исчезло с радаров после вылета из аэропорта Домодедово. Связи с экипажем нет. На борту самолета был 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.