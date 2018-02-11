Сенат США расследует операцию Трампа по продаже земли россиянину

Заместитель председателя комитета Сената США по вопросам финансов демократ Рон Вайден просит министерство финансов предоставить законодателям документы, касающиеся риэлторской сделки Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрий Рыболовлевым. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, речь идет о земельном участке в Палм-Бич во Флориде площадью более 2,5 гектара, который нью-йоркский застройщик продал в 2008 году Рыболовлеву, на тот момент — фактическому владельцу «Уралкалия», крупнейшего в мире производителя калийных удобрений. Отмечается, что имение Трамп приобрел четырьмя годами раньше за 41,35 млн долларов, его кадастровая стоимость на момент продажи Рыболовлеву составила 65 млн долларов, но заплатил россиянин продавцу 95 млн долларов. Такое расхождение в ценах и привлекло внимание сенатора Вайдена.

«Учитывая сложное тогда финансовое положение господина Трампа соглашение с объектом в Палм-Бич заслуживает более подробного изучения. Конгрессу необходимо провести тщательное расследование, чтобы убедиться, что за финансовыми сделками господина Трампа и его помощников из России не скрывалось отмывание денег или какие-то еще противозаконные действия», — говорится в заявлении, распространенном сенатором от штата Орегон.

Дмитрий Рыболовлев фигурирует в так называемом «кремлевском списке», который в конце января обнародовало министерство финансов США.