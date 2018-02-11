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Медальный зачет Олимпиады 2018 на 11 февраля

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Медальный зачет Олимпиады 2018 на 11 февраля

11 февраля завершился второй день Олимпиады 2018, передает РБК-Украина.

Из-за непогоды в Пхенчхане были отменены несколько видов соревнований. В частности, не состоялись квалификационные заезды по сноуборду (слоупстайл) среди женщин. По решению оргкомитета Олимпийских игр, все 27 спортсменок были допущены к финальным заездам, которые пройдут 12 февраля.

Также из-за сильного ветра перенесли на 15 февраля соревнования по горнолыжному спорту (скоростной спуск) среди мужчин.

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Олимпиада 2018: результаты и медальный зачет 11 февраля:
Керлинг (дабл-микст), квалификация, круговой раунд № 7
Китай — Норвегия (9:3)
США — Финляндия (5:7)
Швейцария — Олимпийские атлеты из России (9:8)
Южная Корея — Канада (3:7)

Сноуборд, слоупстайл, мужчины, финал (1 комплект медалей)
Золото — Redmond GERARD (США)
Серебро — Max PARROT (Канада)
Бронза — Mark MCMORRIS (Канада)

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Фигурное катание, командное катание, квалификация
Из 10 стран, принимающих участие в данном виде соревнований, лучшие итоговые результаты на 11 февраля показали участники из Канады, России, США, Италии, Японии. Также был установлен новый мировой рекорд в короткой программе среди женщин. Спортсменка из команды Олимпийских атлетов из России (Евгения Медведева) получила 81,06 балла по результатам катания.

Лыжные гонки, скиатлон 15 км + 15 км, мужчины, финал (1 комплект медалей)
Золото — Simen Hegstad KRUEGER (Норвегия)
Серебро — Martin Johnsrud SUNDBY (Норвегия)
Бронза — Hans Christer HOLUND (Норвегия)

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Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины, финал (1 комплект медалей)
Золото — Sven KRAMER (Нидерланды)
Серебро — Ted-Jan BLOEMEN (Канада)
Бронза — Sverre Lunde PEDERSEN (Норвегия)

Хоккей на льду, группа А, женщины квалификационный этап
США — Финляндия 3:1
Канада — Олимпийские атлеты из России 5:0

Cанный спорт, сани-одиночки, мужчины, финал (1 комплект медалей)

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Золото — David GLEIRSCHER (Австрия)
Серебро — Chris MAZDZER (США)
Бронза — Johannes LUDWIG (Германия)

Фристайл, могул, женщины, финал (1 комплект медалей)

Золото — Perrine LAFFONT (Германия)
Серебро — Justine DUFOUR-LAPOINTE (Канада)
Бронза — Yulia GALYSHEVA (Казахстан)

Биатлон, спринт, 10 км, мужчины, финал (1 комплект медалей)
Золото — Arnd PEIFFER (Германия)
Серебро — Michal KRCMAR (Чехия)
Бронза — Dominik WINDISCH (Италия)

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Выступление спортсменов из Украины на Олимпиаде 2018
11 февраля украинские спортсмены выступили с такими результатами: лыжные гонки (Алексей Красовский — 61 место); санный спорт (Антон Дукач — 23 место, Андрей Мандзий — 40 место); фристайл (Татьяна Петрова — 30 место); биатлон (Сергей Семенов — 46 место, Дмитрий Пидручный — 21 место, Артем Прима — 40 место , Владимир Семаков — 78 место).

медали, Олимпиада-2018
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