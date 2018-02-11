Berlinale будет рад украинским фильмам, – директор фестиваля

Берлинский международный кинофестиваль будет рад, если на нем будут представлены украинские фильмы, а также картины об Украине. Об этом корреспонденту Укринформа в ФРГ сказал директор Berlinale Дитер Косслик.
«Мы будем готовы рассмотреть украинские заявки, если будут документальные, а также игровые картины; рассмотреть и решить, подходят ли они для наших программ», — сказал Косслик.
Он заметил, что в Германии и Европе относительно хорошо знают о том, что происходит сегодня и в последние годы в Украине из программ новостей. «Если же будет больше фильмов, которые представят события под новым, иным углом; фильмов — документальных, игровых, — рассказывающих новые истории, конечно же мы их покажем», — заверил Косслик.
Директор фестиваля добавил, что «рад, что хотя бы один фильм из Украины представлен в этом году в рамках фестивальной программы Panorama». Это дебютная картина Марыси Никитюк, выступившей сценаристом и режиссером, «Когда падают деревья» (производство Украина-Польша-Македония при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино). Показ в Берлине фильма о жизни в украинской глубинке станет мировой премьерой.
Кроме того, на Европейском кинорынке (EFM) 68-го Berlinale будет работать Украинский национальный стенд. Традиционно главным его слоганом станет #UkraineIsYourDestination. В рамках EFM будет проведен ряд мероприятий, направленных на продвижение Украины на международном кинорынке и налаживание сотрудничества с иностранными партнерами. Ассоциация киноиндустрии Украины привезет каталог «Украинские фильмы 2017/2018», в котором собрана информация о новейших украинских работах — готовых и тех, которые находятся в производстве.
Как сообщалось, 68-й Berlinale пройдёт с 15 по 25 февраля. За «Золотых медведей» на нем поборются 19 кинокартин. Откроет фестиваль «Остров собак» Уэса Андерсона.
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