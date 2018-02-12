Промэкономбанку нанесли убытков на 781 млн грн

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что в результате неправомерных действий было незаконно отчуждено и присвоено недвижимое имущество Промэкономбанка на сумму 63 млн грн, а должностные лица и мошенники нанесли ущерб финучреждению на 781,1 млн грн.

Ликвидатор Промэкономбанка провел анализ осуществленных финансовых операций и выявил многочисленные факты, содержащие признаки совершенных уголовных правонарушений.

«Так, 15 сентября 2014 года мошенническими действиями путем подделки документов осуществлено незаконное отчуждение и присвоение наиболее ликвидного актива Ппромэкономбанка — здания и сооружения производственного комплекса „Завода бетонных изделий“, балансовой стоимостью 63 млн грн, которые расположены в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

На основании поддельной доверенности, выданной якобы ликвидатором Промэкономбанка и удостоверенной частным нотариусом, данный объект недвижимого имущества был продан физлицу в единоличное владение, после чего — в очередной раз перепродан. В результате сделки, владельцем производственного комплекса на сегодняшний день является ООО «Холдинг Строй III».

В Фонде заявили, что ликвидатор подал в главное управление Министерства внутренних дел заявление о совершении уголовного правонарушения, начато уголовное производство. На сегодня по данному уголовным производством продолжается досудебное расследование.

Еще одним способом завладения активами Промэкономбанка стало покушение на объект недвижимого имущества и земельный участок в АР Крым, которые были на балансе банка стоимостью 1,4 млн грн. Путем фиктивного переоформления права собственности на такие активы на основании подложных документов было совершено попытку незаконного отчуждения имущества. По факту покушения открыто уголовное производство и осуществляется досудебное расследование.

В ходе ликвидационной процедуры Промэкономбанка сепаратисты «ДНР» захватили и проникли в здание банка в Донецке, разграбили и повредили помещения самого финучреждения, а также похитили все материальные ценности, что хранились в банке, и служебный автомобиль. Причиненные убытки составили по меньшей мере 3,3 млн грн и на данный момент их возвращение не представляется возможным.

В Фонде отметили, что, хотя указанное имущество и включено в ликвидационную массу банка, продать его с целью расчетов с кредиторами банка в настоящее время невозможно. Как результат — при зафиксированной «на бумаге» балансовой стоимости в 181,6 млн грн группа активов основных средств оценена независимыми субъектами оценивания почти в 14 раз меньше — 13,5 млн грн.

«С начала 2013 года должностными лицами Промэкономбанка проводились массовые операции по перечислению денежных средств на счета подставных лиц за якобы предоставленные банку консультационные услуги на общую сумму 3,6 млн грн. При этом, оплата стоимости таких услуг была в разы завышена по сравнению с рыночным уровнем цен за аналогичные услуги», — сообщили в Фонде гарантирования.

По всем фактам незаконного завладения имуществом Промэкономбанка уполномоченным лицом подано 14 заявлений о совершении уголовного правонарушения на общую сумму 781,1 млн грн, из которых 4 заявления на сумму 713,1 млн грн в отношении должностных лиц банка за доведение до банкротства и хищении средств.