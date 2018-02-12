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Соратники Сакашвили сообщили, что он задержан силовиками

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Соратники Сакашвили сообщили, что он задержан силовиками

Экс-президент Грузии, лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева, сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе.

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«Забрали Михаила...», — написал Д.Сакварелидзе в Фейсбук в понедельник днем, перепостив 7-секундное видео со страницы М.Саакашвили.

На странице политика размещено 7-секундное видео, на котором люди в камуфляже задерживают человека, похожего на М.Саакашвили.

Спустя некоторое время Д.Сакварелидзе добавил: «Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА... (Киев — ред.)».

Бывший гравред журнала «Форбс Украина» Владимир Федорин на своей странице в соцсети Фейсбук написал: «Саакашвили задержали люди в куртках ГПСУ (Госпогранслужбы Украины — ред.)».

В комментариях он отметил, что М.Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» на Музейном переулке, 10 в центре Киева.

В Музейном переулке находиться также офис партии «Рух новых сил Михаила Саакашвили».

Еще один соратник соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко, также подтвердил факт его задержания.

По словам депутата, это был спецназ. Он сказал, что не знает, куда именно увезли Саакашвили.

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По некоторым данным, Саакашвили будут депортировать по воздуху, везут в один из аэропортов.

Как уточняется, Саакашвили должны депортировать в Польшу в ближайшее время.

Ранее Саакашвили заявлял о решении властей Украины депортировать его в Польшу.

Михаил Саакашвили, Госпогранслужба, депортация, задержание
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Комментарии (2)
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Евгения Бордан 3 часа 18 минут назад

OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////// '''''''''''''''LESHAT''===SUKA BLIAD''===ETO TAKAIA POROSHENKOVSKAIA POST=REVOLIUTSUONNAIA UKRAINA.......PETR POROSHENKO IZUVERSKI I NASIL''STVENNO POIZDEVALSIA NAD LIDEROM OPPOZITSUONNOI PARTII ///////RUX NOVUX SIL/////// GOSPODINOM MIXAILOM SAAKASHVILI POLOSHUV EGO NA POL KRICHA '''''''''''''''''LESHAT''===SUKA BLIAD''.........AVTORITARNUI DIKTAT I STRAX USTANAVLIVAET NEGODIAI PETR POROSHENKO V UKRAINE===STRAX KAK TUMAN ZAPOLNIAET UKRAINSKIE GORODA I SELA===ETO TAKOI ITOG REVOLIUTSUI DOSTOINSTVA......========MU PRIZUVAEM VLASTI USA KITAIA GERMANII INDII FRANTSUI BRITANII I DRUGIX STRAN OSUDIT'' BESCHINSTVA TVORIMUE PRAVITELEM PETROM POROSHENKO ABSOLIUTNO NICHEM NE OTLICHAIUSHIMSIA OT EKS=DIKTATORA VIKTORA IANUKOVICHA.....

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Евгения Бордан 3 часа 58 минут назад

OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////// ========TU PETR POROSHENKO===ETO VIKTOR IANUKOVICH NOMER=2......TU PETR POROSHENKO===ETO TSAREK FEODAL''NOGO OLIGARXICHESKO=OFFSHORNOGO VOROVSKOGO BANDITSKOGO PRITONA BOLEE 20 LET
PARAZITIRUIUSHEGO NA TRUDOVUX PLECHAX UKRAINSKOGO BESPRAVNOGO NARODA......=======TU NE IMEESH'' PRAVA PETR POROSHENKO NIKOGO LISHAT'' UKRAINSKOGO GRASHDANSTVA.......LISHENIE GRASHDANSTVA===ETO GOS=PRESTUPLENIE......LIDER PARTII ///////RUX NOVUX SIL////// GOSPODIN MIXAIL SAAKASHVILI===ETO UKRAINSKII GRASHDANIN NAXODIASHIISIA POD KATKOM REPRESSIVNOI DIKTATORSKOI POROSHENKOVSKOI ANTINARODNOI MASHUNU......=======MU TREBUEM OSVOBODIT'' IZ NEVOLI GOSPODINA MIXAILA SAAKASHVILI......=======MU TREBUEM OT OLIGARXA POROSHENKO REALIZATSUI MIROLIUBIVOI KONKURENTNOI BOR''BU ITOGOM KOTOROI DOLSHNO BUT'' VSESTORONNEE SOVERSHENSTVOVANIE UKRAINU......=======RUKI PROCH'' REPRESSIVNUE PETR POROSHENKO OT MOLODOI UKRAINSKOI DEMOKRATII......

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