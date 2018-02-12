Соратники Сакашвили сообщили, что он задержан силовиками

Экс-президент Грузии, лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева, сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе.

«Забрали Михаила...», — написал Д.Сакварелидзе в Фейсбук в понедельник днем, перепостив 7-секундное видео со страницы М.Саакашвили.

На странице политика размещено 7-секундное видео, на котором люди в камуфляже задерживают человека, похожего на М.Саакашвили.

Спустя некоторое время Д.Сакварелидзе добавил: «Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА... (Киев — ред.)».

Бывший гравред журнала «Форбс Украина» Владимир Федорин на своей странице в соцсети Фейсбук написал: «Саакашвили задержали люди в куртках ГПСУ (Госпогранслужбы Украины — ред.)».

В комментариях он отметил, что М.Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» на Музейном переулке, 10 в центре Киева.

В Музейном переулке находиться также офис партии «Рух новых сил Михаила Саакашвили».

Еще один соратник соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко, также подтвердил факт его задержания.

По словам депутата, это был спецназ. Он сказал, что не знает, куда именно увезли Саакашвили.

По некоторым данным, Саакашвили будут депортировать по воздуху, везут в один из аэропортов.

Как уточняется, Саакашвили должны депортировать в Польшу в ближайшее время.

Ранее Саакашвили заявлял о решении властей Украины депортировать его в Польшу.