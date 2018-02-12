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Банки задолжали НБУ почти 18,5 млрд грн

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Банки задолжали НБУ почти 18,5 млрд грн

Суммарная задолженность платежеспособных банков перед НБУ в 2017 году сократилась до 18,433 млрд грн, говорится в отчетности украинских банков на 1 января 2018 года, пишет FinClub.

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Поскольку год назад задолженность банков составляла 22,738 млрд грн, за 2017-й она сократилась на 4,305 млрд грн или 19%.

Крупнейший должник — ПриватБанк, который должен вернуть НБУ 12,4 млрд грн. В этот список вошли и другие государственные банки: Ощадбанк (5 млрд грн) и Укргазбанк (414 млн грн).

Среди четверых банков, имевших задолженность перед регулятором, был только один частный банк — Альфа-Банк (625 млн грн). Он одолжил эту сумму одновременно с Ощадбанком и Укргазбанком в декабре 2017 года.

Ощадбанк получил от НБУ 3 млрд грн в ноябре, а 2 млрд грн — в декабре. Деньги ему нужны были для «увеличения кредитования клиентов», но за декабрь инвестиции Ощадбанка в правительственные ОВГЗ выросли на 9,8 млрд грн.

«Это была выгодная сделка в рамках управления нашей ликвидностью. Весь рынок ожидал повышения учетной ставки: наши коллеги ожидали рост на 0,5%, НБУ повысил на 1%, поэтому была подана заявка на рефинансирование как на ресурс, который еще не подорожал (взят под 15,5%, а сейчас НБУ рефинансирует под 18%. — Ред.). В тот момент было лучшее соотношение цены и срока для привлечения такого ресурса. Новый брать не планируем, поскольку сейчас на рынке ресурс стоит уже дешевле, чем у НБУ», — заявлял генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек.

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С мая банки получат возможность брать в Нацбанке длинные кредиты на срок до пяти лет. С помощью нового инструмента центробанк хочет помочь банкам возобновить долгосрочное кредитование экономики. Впрочем, банки скептически оценивают это позитивное начинание: такие кредиты будут доступны далеко не всем банкам, а их стоимость будет «кусаться».

ПриватБанк имел просроченную задолженность перед НБУ на 12 млрд грн. За 2017 год он вернул НБУ 5,7 млрд грн, но уже 10 января 2018 года одолжил 2,3 млрд грн. В начале 2017-го ПриватБанк объявил, что хочет договориться с НБУ о реструктуризации задолженности до 2020 года.

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банки, НБУ, задолженность, долги, госбанки
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публицист

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