ГПСУ: Саакашвили выдворили из Украины

Лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.
«Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до сведения Михеила Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку», — отмечают в ГПСУ.
Слободян напомнил, что 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в исковых требованиях государственной миграционной службы в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу М. Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
Так, в соответствии с приведенными выше судебными решениями данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство.
При этом собственные источники ТСН.ua сообщили, что Саакашвили улетел чартерным рейсом из Украины в Польшу около 16:00 по киевскому времени в понедельник.
«Это не депортация, а реадмиссия — возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл», — пишет издание.
В свою очередь, советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков также дал понять, что Саакашвили уже покинул страну.
«Улетел», — написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.
Как сообщалось, соратники Саакашвили сообщили, что политик был задержан в понедельник людьми в камуфляжной форме в одном из ресторанов в центре Киева.
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